1. FC Nürnberg hofft auf "perfekten Tag" gegen den FC Bayern

Nürnberg (dpa) - Der krasse Außenseiter 1. FC Nürnberg rechnet sich Chancen im Bundesligaspiel am Sonntag (18.00 Uhr/Sky) gegen Spitzenreiter FC Bayern München aus. "Uns ist bewusst, dass wir einen perfekten Tag brauchen, um etwas hierzubehalten. Es ist schon einigen Mannschaften gelungen, und in die Riege wollen wir uns einreihen", sagte Trainer Boris Schommers am Donnerstag. Die Nürnberger sind Tabellenvorletzter und liegen drei Punkte hinter Relegationsrang 16. Der FC Bayern hat 52 Punkte mehr als die Franken.

"Die Jungs freuen sich auf das Spiel. Wir haben nicht viel zu verlieren, aber sehr viel zu gewinnen. Und so gehen wir in das Spiel", kündigte Schommers vor dem Derby an. Von den vergangenen sieben Bundesliga-Heimspielen gegen den FC Bayern hat der "Club" nur zwei verloren, der letzte Nürnberger Sieg in der Eliteklasse datiert aus dem Februar 2007. "Wir sind gerüstet", meinte Schommers.