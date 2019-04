Zittersieg: Bayern nach 5:4 gegen Heidenheim im Halbfinale

Direkt aus dem dpa-Newskanal

München (dpa) - Rekordsieger FC Bayern München hat sich in einem turbulenten Spiel ins Halbfinale des DFB-Pokals gezittert. In Unterzahl gewann das Team von Trainer Niko Kovac am Mittwochabend nach einem 1:2-Rückstand noch 5:4 (1:2) gegen den Zweitligisten 1. FC Heidenheim. Torjäger Robert Lewandowski schoss den Favoriten in der 84. Minute per Handelfmeter ins Semifinale.

Leon Goretzka hatte die Bayern in der 12. Minute in Führung gebracht; kurz darauf sah Niklas Süle wegen einer Notbremse Rot. Robert Glatzel (26.) und Marc Schnatterer (39.) schossen die überraschende Pausenführung für die Gäste heraus. Thomas Müller (53.), Lewandowski (56.) und Serge Gnabry (65.) sorgten danach für die 4:2-Führung der Bayern, bevor Dreifach-Torschütze Glatzel (74. und 77./Foulelfmeter) noch einmal ausglich.

Am Dienstag hatten sich schon RB Leipzig und Zweitligist Hamburger SV für das Semifinale qualifiziert. Die beiden Finalisten für Berlin werden am 23. und 24. April ermittelt.