Schweinsteiger beim Abschiedsspiel im Bayern-Trikot

München (dpa/lby) - "Servus Basti." In der Münchner Fußball-Arena bestreitet Bastian Schweinsteiger heute mit Chicago Fire sein offizielles Abschiedsspiel gegen den FC Bayern. Der 34-Jährige freut sich auf die Rückkehr in die Allianz Arena, die mit 75 000 Zuschauern ausverkauft sein wird. In der ersten Hälfte wird er für Chicago spielen und in der zweiten noch einmal im Bayern-Trikot.

"Ich hatte wunderbare Jahre beim FC Bayern", sagte Schweinsteiger. Er wolle den Abend einfach genießen. Der langjährige Nationalspieler und Weltmeister von 2014 war als Jugendspieler im Alter von 13 Jahren zum FC Bayern gekommen. Er feierte zahllose Titelgewinne mit dem deutschen Rekordmeister. Höhepunkt war der Champions-League-Titel 2013. Ans Karriereende denkt Schweinsteiger aber noch nicht. "Ich genieße es, Fußballer zu sein", sagte er vor dem Abschiedsspiel.