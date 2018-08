Nichtberücksichtigung von Gündogan für Löw kein Thema

Direkt aus dem dpa-Newskanal

München (dpa) - Für Bundestrainer Joachim Löw war eine Nichtberücksichtigung von Ilkay Gündogan für die nächsten Länderspiele im Zuge der Erdogan-Affäre kein Thema. "Ich sehe in ihm einen Spieler, der den Durchbruch bei uns schafft. Sportlich war es für mich keine Frage, ihn einzuladen", sagte Löw am Mittwoch auf einer Pressekonferenz in München.

Zugleich appellierte der Coach an die deutschen Fans, Gündogan nicht mehr auszupfeifen. "Ich hoffe auf das Verständnis von allen Fans. Er hat unter der Situation sehr gelitten", sagte Löw und fügte hinzu: "Ilkay hat sich nochmals bekannt zu den deutschen Werten, zur Mannschaft."

Ein Foto von Gündogan und Mesut Özil mit dem türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan hatte vor der WM für mächtig Wirbel gesorgt. Özil hat inzwischen nach dem deutschen Vorrunden-Aus in Russland über soziale Medien seinen Rücktritt erklärt und dazu geschrieben, er verspüre ein "Gefühl von Rassismus und Respektlosigkeit". Das hatte eine öffentliche Diskussion ausgelöst.

Löw trat für die Präsentation seiner WM-Analyse und anlässlich der Bekanntgabe des Aufgebots für die Länderspiele am 6. September in München in der neuen Nationenliga gegen Weltmeister Frankreich sowie drei Tage später in Sinsheim beim Test gegen Peru erstmals seit dem WM-Aus vor die Presse.