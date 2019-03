München unter Zugzwang, Nürnberg kann Tabellenende verlassen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

München (dpa/lby) - Der FC Bayern München steht heute in der Fußball-Bundesliga unter Zugzwang. Nach dem späten 3:2-Sieg von Borussia Dortmund bei Hertha BSC muss der deutsche Rekordmeister im Kampf um die Tabellenspitze gegen den FSV Mainz 05 gewinnen. Sonst wäre der gerade eroberte erste Tabellenrang wieder weg. Nach dem Aus in der Champions League wollen die Münchner in dieser Saison unbedingt das Double aus Meisterschaft und Pokal gewinnen.

Der 1. FC Nürnberg kann heute das Tabellenende verlassen. Nach dem 1:3 von Hannover 96 beim FC Augsburg reicht den Franken ein Punkt bei Eintracht Frankfurt, um an den Niedersachsen vorbeizuziehen. Der FCN strebt aber einen überraschenden Dreier beim Europa-League-Teilnehmer an.