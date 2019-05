Matthäus überreicht Bayern-Kapitän Neuer die Meisterschale

Direkt aus dem dpa-Newskanal

München (dpa) - Der FC Bayern München hat nach dem letzten Saisonspiel in der Fußball-Bundesliga die Meisterschale erhalten. Rekordnationalspieler Lothar Matthäus überreichte die Trophäe um 17.37 Uhr in der Münchner Arena an Kapitän Manuel Neuer, der sie gleich an Franck Ribéry, Arjen Robben und Rafinha weitergab.

Für den deutschen Rekordchampion ist es die siebte Meisterschaft nacheinander und die 29. insgesamt. Nach sechs Jahren großer Dominanz entschieden die Münchner das Fernduell gegen Borussia Dortmund diesmal erst am letzten Spieltag durch das 5:1 gegen Eintracht Frankfurt. Für Trainer Niko Kovac ist es die erste Meisterschale als Trainer.