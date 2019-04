Kovac will sich nicht mehr zu Elfer-Diskussion äußern

Direkt aus dem dpa-Newskanal

München (dpa) - Niko Kovac will sich vor dem Spiel des FC Bayern beim 1. FC Nürnberg nicht mehr in neue Debatten um den Halbfinal-Erfolg der Münchner im Pokal und den viel diskutierten Elfmeter einlassen. "Wir leben in einer Demokratie. Da kann jeder seine Meinung äußern", sagte der Trainer des deutschen Fußball-Rekordmeisters am Freitag. Er habe sich in der Pressekonferenz nach dem 3:2 in Bremen klar zu der Situation geäußert. "Ich will mich in die Diskussion gar nicht mehr einlassen, das ist vorüber. Ich habe jetzt Nürnberg vor der Brust und das Spiel ist für mich absolut Priorität Nummer 1."

Bei einer weiteren Nachfrage zu dem in der Öffentlichkeit diskutierten Thema und dem Videobeweis erklärte Kovac: "Ich würde vorschlagen, wir stampfen Fußball ein, wir spielen kein Fußball mehr. Wir können die Zeit zurückdrehen, dann brauchen wir kein Instagram, kein Facebook, nichts mehr."

Das sei doch mal ein Ansatz, sagte Kovac. "Alles zurückdrehen, in die Steinzeit zurück." Jeder lege sich die Sachen immer so zurecht, wie man es in dem Moment brauche. "Wir werden keine Lösung finden und ich habe mir abgewöhnt, daran zu glauben, dass es nur eine Wahrheit gibt. Jeder hat seine eigene Wahrheit und jeder sieht es anders. Von daher drehen wir uns im Kreis." Am Sonntag (18.00 Uhr/Sky) ist der FC Bayern beim 1. FC Nürnberg zu Gast.