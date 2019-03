Direkt aus dem dpa-Newskanal

München (dpa) - Der FC Bayern München plant für das Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen den FC Liverpool mit Kingsley Coman und David Alaba. Coman sei "fit" und auch bei Alaba gehe er davon aus, "dass er voll einsatzfähig ist", sagte Trainer Niko Kovac am Dienstag in München. Der Franzose Coman war wegen eines Muskelfaserrisses ausgefallen, der Österreicher Alaba von einer Sehnenreizung gestoppt worden.

Nach dem 0:0 vor drei Wochen in Liverpool wies Kovac darauf hin, wie wichtig im Rückspiel am Mittwoch (21.00 Uhr/Sky) in München die richtige Balance zwischen Offensive und Defensive sein wird. "Wir können nicht erwarten, dass wir die Maske abreißen und Holla die Waldfee nach vorne marschieren und vielleicht ins Verderben", sagte Kovac vor dem "Highlightspiel" gegen das Starensemble von Jürgen Klopp. Liverpool sei die stärkste Mannschaft im Umschaltspiel.

Ein erneutes torloses Remis, das eine Verlängerung nach sich ziehen würde, erwartet Kovac nicht. "Wenn wir weiterkommen möchten, müssen wir gewinnen", sagte Kovac, der Torwart Manuel Neuer als eine "Lebensversicherung" bezeichnete.

Der 32 Jahre alte Torwart selbst setzt auf den Heimvorteil als großen Pluspunkt. "Da wir ein Heimspiel haben, wird die Allianz Arena natürlich brennen", sagte der Bayern- und Nationalmannschaftskapitän.