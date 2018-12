Direkt aus dem dpa-Newskanal

München (dpa) - Vor dem Bundesliga-Duell gegen RB Leipzig hat Bayern-Trainer Niko Kovac seine hohe Wertschätzung für Fußball-Nationalspieler Timo Werner ausgedrückt. "Timo Werner ist ein toller Spieler, das ist klar, aber da erzähle ich nichts Neues. Er ist deutscher Nationalspieler, hat sich sehr gut entwickelt über die letzten Jahre", sagte Kovac am Dienstag in München. "Er ist ein Spieler, der sehr gute Fähigkeiten hat. Was im Winter oder im Sommer oder im nächsten Sommer passiert, lassen wir einfach liegen." Am Mittwoch (20.30 Uhr) trifft Werner mit Leipzig auswärts auf den FC Bayern München.

Werner war 2016 vom VfB Stuttgart nach Sachsen gewechselt. In 23 Länderspielen kam der Stürmer unter Joachim Löw zum Einsatz. Werners Vertrag in Leipzig läuft noch bis 2020. RB bemüht sich seit einem Jahr um eine vorzeitige Verlängerung des Vertrags zu erheblich verbesserten Bezügen.

Zahlreiche Spitzenvereine haben ein Interesse an Werner, auch über Borussia Dortmund und den FC Bayern als mögliche neue Clubs wurde schon spekuliert.