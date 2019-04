Kahn fühlt sich bereit für Bayern-Job: "Es läuft"

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mainz (dpa) - Die Vorbereitungen für die Rückkehr von Oliver Kahn zum FC Bayern München mit neuen Aufgaben in einer führenden Manager-Position gehen weiter voran. "Es läuft", sagte TV-Experte Kahn am Samstagabend im "Aktuellen Sportstudio" des ZDF. Auf Nachfrage fügte der Ex-Nationaltorwart hinzu: ""Läuft" heißt, wir sind in guten Gesprächen." Der Aufsichtsrat des Fußball-Rekordmeisters habe einem Engagement schon zugestimmt, berichtete Kahn.

Der 49-Jährige soll bei den Bayern langsam zum Nachfolger von Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge aufgebaut werden und dafür zunächst einen Posten im Aufsichtsrat erhalten. "Natürlich wäre das eine gigantische Herausforderung", sagte Kahn. Er fühle sich aber bereit, diese anzunehmen.