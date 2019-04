Heidenheim will Pokal-Sensation beim FC Bayern schaffen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

München (dpa) - Der 1. FC Heidenheim will im Viertelfinale des DFB-Pokals den großen FC Bayern München ärgern. Der Zweitliga-Sechste tritt heute beim Pokal-Rekordsieger an und spielt zum ersten Mal überhaupt gegen die Münchner. Heidenheims Trainer Frank Schmidt hatte 1994 als Verteidiger des TSV Vestenbergsgreuth mit dem 1:0 gegen den FC Bayern in der ersten Runde für eine der größten Überraschungen des Wettbewerbs gesorgt. "Mehr Außenseiter kann man in Deutschland nicht sein", sagte der 45-Jährige jetzt vor der Partie. Der Trainer forderte aber seine Mannschaft dazu auf, sich den Coup gegen das Starensemble von Niko Kovac zuzutrauen.