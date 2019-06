Fußballiade lockt 50 000 Zuschauer an: Starke Auswahl

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Landshut (dpa) - Die Fußballiade in Landshut hat in diesem Jahr noch mehr Menschen angelockt als die Erstauflage vor vier Jahren. Wie die Veranstalter mitteilten, kamen rund 50 000 Besucher nach Landshut. Bei der Erstausgabe 2015 waren 40 000 Menschen gekommen. Aus ungefähr 350 Vereinen waren rund 5000 Aktive aktiv dabei. Die Fußballiade ist nach Veranstalterangaben das größte Amateurfußball-Event Deutschlands.

Im Rahmen der Veranstaltung qualifizierte sich die Auswahl des Bayerischen Fußball-Verbandes (BFV) für das Finale des UEFA Regions Cup. Das Team von Trainer Engin Yanova setzte sich im letzten Vorrundenspiel der Gruppe A bei der Europameisterschaft der Amateure in Landshut vor 2463 Zuschauern mit 1:0 gegen die Türkei durch und sicherte sich neben dem Gruppensieg auch den Einzug ins Endspiel, das an diesem Mittwoch (18.30 Uhr) in Burghausen ausgetragen wird.

Die BFV-Auswahl hat es als erste deutsche Mannschaft in der 20-jährigen Historie des bedeutendsten Amateurfußball-Wettbewerbs der Europäischen Fußball-Union UEFA in das Finale geschafft.

"Mit dem Finaleinzug hat die BFV-Auswahl schon jetzt Geschichte geschrieben", sagte DFB-Interimspräsident Rainer Koch. "Es war ein toller Rahmen mit fast 2500 Zuschauern hier vor der Schlussfeier der Fußballiade. Das zeigt, wie stark der Amateurfußball in der Breite ist."

Auch DFB-Generalsekretär Friedrich Curtius, der beim Auftakt der Fußballiade zu Gast war, war begeistert. "Die Fußballiade ist eine tolle Plattform für den Amateurfußball", sagte Curtius.