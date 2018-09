FC Bayern zur Wiesn heimstark: FCA kommt mit Torwartproblem

Direkt aus dem dpa-Newskanal

München (dpa/lby) - Der FC Bayern will heute im Derby gegen den FC Augsburg beweisen, dass er gerade während des Münchner Oktoberfestes im eigenen Stadion kaum zu schlagen ist. Die letzte Heimniederlage während der Wiesn kassierte der deutsche Rekordmeister in der Fußball-Bundesliga vor acht Jahren beim 1:2 gegen Mainz 05.

Der Tabellenführer ist mit vier Siegen optimal in die Saison gestartet. Trotzdem erwartet Trainer Niko Kovac ein "intensives Spiel" gegen lauf- und kampfstarke Augsburger. Beim FCA steht die Besetzung der Torwartposition im Fokus. Fabian Giefer hat in den vergangenen zwei Partien gepatzt, was jeweils zu Niederlagen führte. Problem für Trainer Manuel Baum: Konkurrent Andreas Luthe hatte zuletzt Schmerzen im Oberschenkel. Frage: Wird er rechtzeitig fit?