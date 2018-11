FC Bayern will Siegesserie fortsetzen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

München/Augsburg (dpa/lby) - Der FC Bayern will seine Siegesserie ausbauen. Nach vier Pflichtspielerfolgen möchten die Münchner am heutigen Samstag (15.30 Uhr/Sky) in der Fußball-Bundesliga gegen den SC Freiburg den nächsten Dreier holen. Gegen die Breisgauer muss Trainer Niko Kovac allerdings für seinen verletzten Kreativspieler Thiago einen passenden Ersatz finden. Der spanische Nationalspieler wird dem FC Bayern wegen einer Sprunggelenkverletzung mehrere Wochen fehlen.

Der zuletzt erkrankte Kolumbianer James Rodríguez zählt zu den ersten Alternativen für Thiago. Auch die beim mühsamen 2:1 im DFB-Pokal gegen den Regionalligisten SV Rödinghausen fehlenden Mats Hummels, Jérôme Boateng und Arjen Robben stehen Kovac wieder zur Verfügung.

Der FC Augsburg will an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) im Derby gegen den 1. FC Nürnberg seinen dritten Sieg innerhalb einer Woche feiern. Die Gäste aus Franken warten in dieser Bundesligasaison noch auf ihren ersten Auswärtssieg.