FC Bayern will Aufwärtstrend fortsetzen, FCA zum Angstgegner

Direkt aus dem dpa-Newskanal

München (dpa/lby) - Der FC Bayern München will heute seinen Aufwärtstrend im bayerisch-fränkischen Derby fortsetzen. Gegen den 1. FC Nürnberg soll der erste Heimsieg seit Mitte September gelingen. Den letzten Dreier in der Fußball-Bundesliga zu Hause gab es beim 3:1 gegen Bayer Leverkusen. "Wir müssen gewappnet sein, wollen das Spiel definitiv gewinnen und nehmen es sehr ernst", sagte Trainer Niko Kovac. Der Kroate will an seinem neuen Kurs festhalten. Er stoppt die Rotation und setzt auf ein verändertes Spielsystem.

Der Tabellenvierte FC Bayern will Boden auf Spitzenreiter Borussia Dortmund gutmachen, Nürnberg möchte den Anschluss an das Tabellenmittelfeld halten. "Ich hoffe, dass meine Spieler das Spiel als Chance begreifen. Wenn wir unsere Dinge auf den Platz bringen, besteht eine minimale Chance", sagte Trainer Michael Köllner.

Nach drei Niederlagen nacheinander hofft der FC Augsburg im Auswärtsspiel heute gegen Bayer Leverkusen auf ein Ende seiner Misere. "Am Ende entscheiden die Punkte", sagte Trainer Manuel Baum. Zuletzt gab es immer wieder Lob für sein Team, aber eben keine Punkte. Das soll sich gegen einen Angstgegner ändern. In 16 Pflichtspielen konnte der FCA noch nicht gegen Leverkusen gewinnen.