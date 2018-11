FC Bayern ohne Nationalspieler Hummels nach Bremen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

München (dpa) - Der FC Bayern München wird das Auswärtsspiel in der Fußball-Bundesliga am Samstag gegen den SV Werder Bremen ohne Mats Hummels bestreiten. Der Fußball-Nationalspieler reiste am Freitag aufgrund seines Trainingsrückstandes nach einem Magen-Darm-Infekt nicht mit der Mannschaft nach Bremen, wie der Rekordmeister am Abend mitteilte.

Der 29 Jahre alte Hummels war am Freitag nach seiner Erkrankung erst wieder ins Training eingestiegen. Der Innenverteidiger hatte wegen des Infektes bereits beim 5:1 in der Champions League gegen Benfica Lissabon am vergangenen Dienstag gefehlt.