München (dpa) - Der FC Bayern München musste am Samstag in der Fußball-Bundesliga gegen Fortuna Düsseldorf ohne Nationalspieler Serge Gnabry antreten. Der 23 Jahre alte Offensivspieler fehlte nach Vereinsangaben wegen Adduktorenproblemen im Kader des deutschen Rekordmeisters. Ob Gnabry am kommenden Dienstag in der Champions League gegen Benfica Lissabon wieder zur Verfügung stehen wird, ist offen.