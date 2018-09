FC Bayern München besiegt Schalke mit 2:0

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Gelsenkirchen (dpa) - Der FC Bayern hat mit dem vierten Sieg im vierten Spiel die Tabellenführung in der Fußball-Bundesliga gefestigt. Die Münchner siegten bei Vizemeister FC Schalke 04 am Samstag 2:0 (1:0). Die Königsblauen warten dagegen weiter auf den ersten Punktgewinn und finden sich im Tabellenkeller wieder. James Rodriguez (8.) und Robert Lewandowski per Foulelfmeter (64.) erzielten vor 62 271 Zuschauern in der ausverkauften Arena die Tore für den schon wieder souveränen Meister.