FC Bayern empfängt Zweitligisten Heidenheim im DFB-Pokal

München (dpa/lby) - Kurz vor dem Bundesliga-Topspiel gegen Borussia Dortmund will der FC Bayern München heute zunächst noch seine Chance auf einen anderen Titelgewinn wahren. Im DFB-Pokal empfängt der Rekordsieger im Viertelfinale den 1. FC Heidenheim. Die Münchner sind haushoher Favorit gegen den Zweitligisten, noch dazu im eigenen Stadion. Trainer Niko Kovac hat seine Fußball-Profis trotzdem eindringlich ermahnt, das große Meisterschaftsduell gegen Dortmund am kommenden Samstag auszublenden. Das, was am Wochenende passiere, sei jetzt überhaupt nicht relevant, sagte Kovac. Er fordert: "Wir müssen das Halbfinale erreichen." Das Endspiel findet am 25. Mai in Berlin statt.