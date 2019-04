Fast alle KSC-Spieler fit für Spiel gegen die Münchner Löwen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Karlsruhe (dpa/lsw) - Fußball-Drittligist Karlsruher SC kann gegen den TSV 1860 München am Samstag auf fast alle Spieler zurückgreifen. Mit Ausnahme des Ersatztorwarts, Sven Müller, seien alle Profis für das Auswärtsspiel einsatzbereit, sagte Trainer Alois Schwartz am Donnerstag. Dass der KSC auch nach 34 Spieltagen so gut wie keine Verletzten hat, wertete er als besonderen Erfolg der Betreuer. Karlsruhe geht als Tabellenzweiter in den 35. Spieltag und hofft auf den Aufstieg in die 2. Bundesliga.

Dennoch werde es nicht einfach im Grünwalder Stadion, sagte Schwartz. Er selbst kann auf einige Erfahrung im "Sechzgerstadion" zurückblicken. "Ich durfte früher dort schon Bundesliga spielen. Das war immer etwas besonderes, in diesem kleinen engen Stadion", erinnerte sich der KSC-Coach.

Christoph Kobald, der am vergangenen Wochenende gegen Meppen getroffen hat, könnte am Samstag (13.15 Uhr/ARD) von Anfang an spielen. "Er hat seine Sache immer gut gemacht, wenn er reinkam. Er hat sehr lange Geduld bewiesen. Deswegen ist er mit Sicherheit eine Möglichkeit für die Startformation", sagte Schwartz. Rund 1500 KSC-Fans werden ihr Team nach München begleiten, 930 davon in einem Sonderzug.