Erschwerte Ajax-Reise nach München

München (dpa) - Für Ajax Amsterdam hat das Auswärtsspiel in der Champions League beim FC Bayern München mit Hindernissen begonnen. Wie der Verein aus den Niederlanden mitteilte, stoppte ein Stromausfall am Flughafen Schiphol in Amsterdam zwischenzeitlich die Anreise der Mannschaft von Trainer Erik ten Hag. Rund zwei Stunden später konnte der Vizemeister nach München starten. Dort steht am Dienstag (21.00 Uhr/DAZN) das Spiel beim FC Bayern an.

Wegen der Verzögerung auf der Anreise verschoben sich auch die Termine von Ajax in München. Etwa zur Spielzeit ließ ten Hag am Montag in der Arena trainieren.

Zum Aufgebot für das Spiel gegen den deutschen Meister gehört auch der frühere Schalker Bundesliga-Torjäger Klaas-Jan Huntelaar. Trainer ten Hag, von 2013 bis 2015 Trainer der Bayern-Amateure, ließ offen, ob Huntelaar oder der 20-jährige Däne Kasper Dolberg gegen die Münchner stürmt. "Wir haben in Sittard nicht gut gespielt, aber der FC Bayern auch nicht in Berlin", sagte der Coach. Ajax siegte allerdings mit 2:0, die Münchner verloren 0:2.