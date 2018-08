Cottbus erneut ohne Sieg: Verdiente Niederlage bei 1860

Direkt aus dem dpa-Newskanal

München (dpa/bb) - Aufsteiger FC Energie Cottbus setzt seinen Negativtrend in der 3. Fußball-Liga fort. Die Lausitzer verloren am Freitagabend mit 0:2 (0:1) das Duell der ehemaligen Bundesligisten beim TSV 1860 München und warten damit nun seit vier Spielen auf einen Sieg. Nach einer halben Stunde erhöhten die Löwen den Druck und setzten sich am Ende verdient durch.

Einen Freistoß von Simon Lorenz fälschte Fabian Graudenz (33. Minute) unglücklich ins eigene Tor ab, Keeper Avdo Spahic war machtlos. Den zweiten Treffer für die Münchner erzielte Nico Karger (59.) nach feinem Pass von Adriano Grimaldi. Nach vorne bekam das Energie-Team von Trainer Claus-Dieter Wollitz nur wenig zustande, kurz vor dem Rückstand hatte Marcelo De Freitas (31.) mit seinem Freistoß an die Latte die größte Chance.

Die personellen und taktischen Umstellungen von Wollitz nach dem 1:1 gegen den SV Meppen zahlten sich nicht aus. Erstmals setzte der Coach in Daniel Stanese und Tim Kruse auf zwei defensive Mittelfeldspieler, büßte dadurch aber Offensivschwung ein. Durch die Niederlage fielen die Lausitzer hinter die Münchner zurück und rutschen langsam Richtung Tabellen-Mittelfeld.