BVB-Berater Sammer sieht FC Bayern als Favorit im Titelkampf

Dortmund (dpa) - BVB-Berater Matthias Sammer glaubt nicht an die Meisterschaft von Borussia Dortmund. Im Titelzweikampf des Revierclubs mit dem FC Bayern sieht er die Münchner in der Favoritenrolle. "Es gibt verschiedene Faktoren, wo Bayern München einfach weiter ist", sagte der einstige Weltklasse-Fußballer bei Eurosport eineinhalb Wochen vor dem als vermeintliches Schlüsselspiel bezeichneten Duell der beiden in der Tabelle führenden Teams.

Der 51 Jahre alte TV-Experte, der beim Revierclub seit Saisonbeginn als externer Berater tätig ist und die Dortmunder 2002 als Trainer zur Meisterschaft geführt hatte, verwies auf die gute Bilanz der Münchner in der Rückrunde: "Die Durststrecke, die die Bayern im Herbst hatten, haben sie wunderbar in den Griff bekommen. Sie haben einen unglaublichen Lauf. Und die Spieler sind hungrig, weil das für sie ein sehr, sehr wichtiger Titel ist."

Dass die Dortmunder Führungskräfte die Meisterschaft neuerdings als Saisonziel ausgeben haben, hält Sammer für naheliegend: "Natürlich musst du weiter von Spiel zu Spiel denken. Aber du hast im Hinterkopf, dass du etwas anstreben möchtest, was im nationalen Fußball das Größte ist. Das zu einem gewissen Zeitpunkt zu benennen, gibt Orientierung."