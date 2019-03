Beckenbauer: Direktes Duell gegen BVB entscheidet über Titel

Direkt aus dem dpa-Newskanal

München (dpa) - Bayern Münchens Ehrenpräsident Franz Beckenbauer schätzt einen Titelgewinn in der Fußball-Bundesliga höher ein als einen Triumph in der Champions League. "Die Meisterschaft entscheidet sich meiner Meinung nach am 6. April im direkten Duell gegen Dortmund und ist für mich der wertvollste Titel", sagte der 73-Jährige im Interview der "Bild"-Zeitung (Dienstag-Ausgabe). "Nach 34 Spieltagen oben zu sein, bedeutet noch mehr, als ein paar K.o.-Spiele zu überstehen." Beckenbauer hat "das Gefühl, dass die Bayern die Kurve nach oben kriegen". Großen Anteil an der Wende haben seiner Ansicht nach Javi Martínez, der die Defensive stabilisiere, James und Thiago.

Als "delikat" bezeichnete er die Rolle von Matthias Sammer als Berater von Bundesliga-Tabellenführer Borussia Dortmund und TV-Experte bei Eurosport: "Kenne ich aus eigener Erfahrung." Über die Dortmunder sagte Beckenbauer: "Wenn sie ihre Blockade lösen, finden sie wieder zu ihrer Stärke. Fragt sich nur, wann."