Bayerns Coman mit erstem Training nach Syndesmoseverletzung

München (dpa) - Bayern Münchens Offensivspieler Kingsley Coman hat erstmals nach seinem Syndesmoseriss zu Saisonbeginn wieder ein Training an der Säbener Straße bestritten. Der Franzose absolvierte am Mittwoch eine individuelle Einheit mit Reha-Trainer Thomas Wilhelmi, wie der Verein auf Twitter zeigte. Der 22-Jährige fehlt dem deutschen Fußball-Rekordmeister, seit es sich beim Saisonauftakt in der Bundesliga Ende August am Sprunggelenk verletzt hatte.

Trainer Niko Kovac hatte am Dienstag gesagt, dass er Coman schon bald wieder im Teamtraining erwarte: "Wir hoffen, dass wir ihn so aufbauen können, dass er nach der Länderspielpause beziehungsweise zum Ende dieses Monats wieder voll einsatzfähig ist für die Mannschaft."