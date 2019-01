Bayern nach Dortmund-Erfolg unter Zugzwang

Direkt aus dem dpa-Newskanal

München (dpa) - Der FC Bayern muss heute im Kampf um die deutsche Fußball-Meisterschaft nachlegen. Nach dem 5:1-Sieg von Tabellenführer Borussia Dortmund gegen Hannover 96 wollen die Münchner in Schlagdistanz bleiben. Durch einen Sieg gegen den VfB Stuttgart würde der Rückstand auf die Dortmunder von aktuell neun wieder auf sechs Punkte verkürzt werden.

"Im Moment habe ich ein sehr gutes Gefühl, wir haben einen tollen Start hingelegt", sagte Bayern-Kapitän Manuel Neuer. Trainer Niko Kovac will den Schwung vom 3:1 zum Rückrundenauftakt vor einer Woche in Hoffenheim in das erste Heimspiel des Jahres mitnehmen.

"Wenn wir so ins Spiel gehen, wie wir es in der ersten Halbzeit gegen Hoffenheim gemacht haben, dann bin ich guter Dinge, dass wir das Spiel gewinnen", sagte Kovac. Dortmund tat am Samstag auch gleich etwas für das Torverhältnis - auch hier sind die Münchner gefordert.