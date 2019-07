Bayern: Kovac startet mit Kleingruppe in die Vorbereitung

Direkt aus dem dpa-Newskanal

München (dpa) - Mit den üblichen Leistungstests und einer ersten intensiven Trainingseinheit auf dem Platz hat für einen noch kleinen Teil der Fußball-Profis des FC Bayern München die Saisonvorbereitung begonnen. 44 Tage nach dem DFB-Pokalgewinn waren am Montag zunächst acht Spieler um Thomas Müller, Thiago und Neuzugang Fiete Arp auf dem Vereinsgelände im Einsatz. Auch Wechselkandidat Jérôme Boateng erschien wieder pünktlich zum Dienst.

Trainer Niko Kovac konnte am ersten Arbeitstag außerdem Javi Martínez, Corentin Tolisso, Renato Sanches und Torwart Christian Früchtl begrüßen. Der am Nachmittag in der Allianz Arena vorgestellte Rekordeinkauf Lucas Hernández von Atletico Madrid befindet sich nach einer Operation am rechten Knie noch im individuellen Aufbautraining.

Die Nationalspieler wie Kapitän Manuel Neuer, Torjäger Robert Lewandowski oder Neuzugang Benjamin Pavard werden erst an diesem Freitag in die Vorbereitung einsteigen. Aufgefüllt wird die Trainingsgruppe vorerst noch mit Nachwuchskräften und Spielern aus der zweiten Mannschaft.

In einer Woche reist der Bayern-Tross für neun Tage in die USA. Dort stehen auch die ersten Testspiele gegen den FC Arsenal, Real Madrid und den AC Mailand auf dem Programm.