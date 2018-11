Bayern-Fußballerinnen verlängern Vertrag mit Lohmann

Direkt aus dem dpa-Newskanal

München (dpa) - Die Fußballerinnen des FC Bayern München haben den Vertrag mit Nationalspielerin Sydney Lohmann vorzeitig um weitere drei Jahre bis zum Sommer 2022 verlängert. "Wir haben großes Potenzial in der Mannschaft und ich bin sicher, dass wir sehr erfolgreich Fußball spielen werden", sagte die 18 Jahre alte Mittelfeldspielerin, die sich in der laufenden Saison einen Stammplatz an der Isar erarbeitet hat. Lohmann wechselte 2016 vom SC Fürstenfeldbruck zum FC Bayern. Beim 5:2 gegen Italien debütierte sie vor Kurzem in der A-Nationalmannschaft.