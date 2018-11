Bayern auf dem Weg ins Champions-League-Achtelfinale

Direkt aus dem dpa-Newskanal

München (dpa) - Der FC Bayern München kann in der Champions League heute vorzeitig den Einzug in das Achtelfinale klar machen. Gegen AEK Athen will sich der deutsche Fußball-Meister vor allem aber für den wichtigen Bundesliga-Gipfel gegen Borussia Dortmund am Samstag in Schwung bringen. Trainer Niko Kovac muss gegen den griechischen Meister auf den verletzten Arjen Robben und womöglich auch auf den angeschlagenen James Rodríguez verzichten.

Die Mannschaft brauche mal wieder einen Sieg mit drei oder vier Toren, dann könne sich der Knoten lösen, sagte Kovac am Tag vor dem Spiel. Man müsse trotz der mühsamen vergangenen Wochen "positiv sein", sagte der in der Kritik stehende Bayern-Coach.

Bei einem Sieg steht München im Achtelfinale, falls Benfica Lissabon gegen Ajax Amsterdam verliert. Die Tabelle der Gruppe E führen die Niederländer und der FC Bayern punkt- und torgleich an. Das Hinspiel gegen Athen hatten die Münchner mit 2:0 gewonnen.