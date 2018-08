1860 München leiht Lacazette von Darmstadt 98 aus

Direkt aus dem dpa-Newskanal

München (dpa/lby) - Drittliga-Aufsteiger TSV 1860 München leiht Romuald Lacazette bis zum Saisonende vom Fußball-Zweitligisten SV Darmstadt 98 aus. Der 24 Jahre alte Mittelfeldspieler spielte bereits von 2015 bis 2017 für die "Löwen". Nach dem Abstieg aus der 2. Liga wechselte er nach Darmstadt. 1860-Trainer Daniel Bierofka schätzt den Franzosen aus der früheren Zusammenarbeit. Lacazette sei ein guter Typ, der charakterlich sehr gut in die aktuelle "Löwen"-Mannschaft passe. "Ich hoffe, dass er sportlich wieder auf das Level kommt, das er bei mir in der 2. Bundesliga hatte", äußerte Bierofka am Freitag in einer Vereinsmitteilung.