Direkt aus dem dpa-Newskanal

Monaco/Leipzig (dpa) - RB Leipzigs Cheftrainer und Sportdirektor Ralf Rangnick hat die Auslosung in der Europa League als sehr interessant bewertet. "Viel spannender, viel lukrativer hätte man sich die Gruppe nicht ausdenken können", sagte der 60-Jährige am Freitag. Der Fußball-Bundesligist aus Sachsen hat nach der Last-Minute-Qualifikation in der Gruppe B den FC Salzburg, Celtic Glasgow und Rosenborg BK als Gruppengegner in der Europa League zugelost bekommen. Das ergab die Auslosung am Freitag in Monaco.

Besondere Brisanz hat das Duell gegen Leipzigs ehemaligen Schwesterclub Salzburg. Die UEFA hatte Europacup-Spiele zwischen beiden Vereinen im Sommer 2017 erst nach wochenlangen Beratungen grundsätzlich erlaubt, obwohl beide Clubs mit Red Bull den gleichen Hauptgeldgeber haben. Zwischen beiden Clubs gab es laut Leipzigs Vorstandsvorsitzenden Oliver Mintzlaff einen Entflechtungsprozess. Rangnick selbst war von 2012 bis 2015 Sportdirektor beider Vereine.

"Beide Vereine wurden schon seit Jahren entflochten. Als ich Salzburg vor drei Jahren verlassen haben, war es der erste Schritt, in den letzten zwei Jahren wurden die Clubs weiter entflochten", meinte Rangnick. "Um die Wettbewerbstauglichkeit muss sich keiner Gedanken machen, es werden zwei emotionale und brisante Spiele", meinte er. "Natürlich ist die Partie gegen Salzburg eine besondere - für mich und sicherlich auch den einen oder anderen unserer Spieler."

Zugleich klinge die ausgeloste Gruppe für ihn "nicht wie Euro-League". Für die Fans der Sachsen sei es ein Traum, einmal in den Celtic-Park zu kommen. Für ihn selbst ist die Salzburg-Begegnung ein "spezielles Spiel, weil ich drei Jahre dort viel aufgebaut habe."

Salzburgs Coach Marco Rose nahm die Auslosung gelassen. "Spannend! Es sind Vereine mit Renommee. Eine Top-Stimmung ist da vorprogrammiert. Ich freue mich", sagte der Leipziger. Salzburgs Sportchef Christoph Freund meinte: "Natürlich ist es ein spezielles Duell mit RB Leipzig. Wir spielen einen ähnlichen Fußball."