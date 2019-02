VfL Wolfsburg immer stärker: Klarer Sieg in Mönchengladbach

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mönchengladbach (dpa) - Der VfL Wolfsburg nimmt Angriff auf die Champions-League-Plätze, Borussia Mönchengladbach gerät in eine Ergebniskrise. Nach dem 0:3 (0:1) gegen die Niedersachsen ist die Mannschaft des ehemaligen Wolfsburger Trainers Dieter Hecking in der Fußball-Bundesliga schon seit drei Spielen sieglos und verlor die zweite Heimpartie in Serie.

Der VfL und Chefcoach Bruno Labbadia feierten durch die Treffer von Yannick Gerhardt in der 38. Minute und Joker Admir Mehmedi (68./83.) bereits den siebten Auswärtssieg dieser Saison. Mit 38 Zählern hat Wolfsburg nur noch fünf Punkte Rückstand auf den Tabellendritten, der am Montag von RB Leipzig (41) überholt werden kann.