Stindl bleibt Gladbach-Kapitän, Sommer wird Stellvertreter

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mönchengladbach (dpa) - Lars Stindl bleibt in der neuen Saison Kapitän beim Fußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach. Der 29-Jährige ist bereits seit 2016 Spielführer der Gladbacher. Als sein Vertreter wurde der Schweizer Nationaltorhüter Yann Sommer von Trainer Dieter Hecking bestimmt. Dies teilte die Borussia am Mittwoch mit. Der 29-jährige Sommer wird die Gladbacher in der DFB-Pokalpartie beim Bremer Oberligisten BSC Hastedt am Sonntag (18.30 Uhr) anführen, da sich Stindl nach seiner Kapsel- und Bandverletzung noch im Aufbautraining befindet. Auch in den ersten Bundesliga-Spielen wird Sommer die Binde tragen.