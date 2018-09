Nächste Niederlage für Schalke: 1:2 in Gladbach

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mönchengladbach (dpa) - Der Fehlstart von Vizemeister FC Schalke 04 in der Fußball-Bundesliga ist perfekt. Die Königsblauen kassierten mit dem 1:2 (0:1) bei Borussia Mönchengladbach am dritten Spieltag bereits die dritte Niederlage. Die Borussia platziert sich dagegen mit sieben Punkten im Vorderfeld der Tabelle. Die Gladbacher Treffer erzielten vor 54 022 Zuschauern im Borussia-Park am Samstag Nationalspieler Matthias Ginter (3.) und Patrick Herrmann (77.), für Schalke konnte nur noch Breel Embolo verkürzen (90.+3).