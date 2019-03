Mit Neuer nach Gladbach: Alaba und Goretzka fallen aus

Direkt aus dem dpa-Newskanal

München (dpa) - Der FC Bayern München kann für das Topspiel der Fußball-Bundesliga bei Borussia Mönchengladbach doch mit Nationaltorhüter Manuel Neuer planen. Der Kapitän trat nach einem überstanden Infekt am Freitag mit dem Team die Reise nach Gladbach an, wie der deutsche Rekordmeister mitteilte. Die angeschlagenen David Alaba und Leon Goretzka fallen dagegen am Samstagabend (18.30 Uhr) für die Partie beim Tabellendritten aus.

Trainer Niko Kovac muss damit auf insgesamt sechs Profis verzichten. Neben dem erkrankten Franck Ribéry fehlen die verletzten Kingsley Coman, Arjen Robben und Corintin Tolisso. Den Kader komplettieren die Nachwuchsakteure Meritan Shabani, Woo-yeang Jeong und Lukas Mai.