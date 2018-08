Gladbacher Verletzungsprobleme vor Pokalspiel in Bremen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mönchengladbach (dpa/lnw) - Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach muss in der DFB-Pokalpartie beim Bremer Oberligisten BSC Hastedt am Sonntag (18.30 Uhr) mit Ausfällen von Spielern rechnen. Im Training am Mittwoch fehlten László Bénes und Ibrahima Traoré wegen ihrer Muskelfaserrisse. Nico Elvedi stand Chefcoach Dieter Hecking nach einer Blinddarmoperation ebenfalls noch nicht wieder zur Verfügung. Die Rekonvaleszenten Lars Stindl und Michael Lang absolvierten ein individuelles Aufbauprogramm. Keanan Bennetts bestritt aus Gründen der Belastungssteuerung kein Training.