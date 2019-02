Gladbacher Hofmann und Raffael wieder im Mannschaftstraining

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mönchengladbach (dpa) - Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach kann bald wieder mit seinen Offensivspielern Jonas Hofmann und Raffael rechnen. Die beiden Profis nahmen nach ihren jeweiligen Verletzungen am Mittwoch wieder am Mannschaftstraining des Clubs vom Niederrhein teil, wie der Tabellen-Dritte via Twitter mitteilte.

Hofmann hatte in der Partie gegen Hertha BSC (0:3) am 9. Februar eine Knöchelverletzung erlitten und das Spiel gegen Eintracht Frankfurt (1:1) am vergangenen Wochenende verpasst. Raffael laborierte an den Folgen eines Schlüsselbeinbruchs, den er sich Mitte Dezember beim 0:0 bei 1899 Hoffenheim zugezogen hatte. Am Samstag spielt Gladbach zu Hause gegen den VfL Wolfsburg.