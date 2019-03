Gladbach und Freiburg mit Personalproblemen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mönchengladbach (dpa/lnw) - Weiterhin ohne Nationalspieler Matthias Ginter dafür aber mit großer Zuversicht eröffnet Borussia Mönchengladbach heute den 26. Spieltag in der Fußball-Bundesliga. Vor der Partie gegen den SC Freiburg (20.30 Uhr/Eurosport Player) fordert Borussias Trainer Dieter Hecking von seinem Team nach zuletzt drei Heimniederlagen am Stück wieder einen Sieg. "Egal wie", sagte der Coach. Die Freiburger, die zuletzt vor fast 24 Jahren in Gladbach gewinnen konnten, müssen insgesamt fünf Spieler ersetzen. Die Mannschaft von Trainer Christian Streich verlor von den letzten sechs Bundesligapartien nur eine.