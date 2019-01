Gladbach leiht László Bénes an Holstein Kiel aus

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mönchengladbach/Kiel (dpa) - Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach hat den Mittelfeldspieler László Bénes an den Zweitligisten Holstein Kiel ausgeliehen. Wie die Borussia am Montag mitteilte, wechselt der 21-Jährige bis zum Saisonende in den Norden. Sein erstes Training in Kiel habe er bereits absolviert. Der Slowake hat bei den Gladbachern noch einen Vertrag bis Juni 2021.

Einen dauerhaften Wechsel schloss Borussias Sportdirektor Max Eberl aus: "Für László ist es wichtig, dass er in einer guten Mannschaft auf hohem Niveau Spielpraxis bekommt. Diese Möglichkeit sehen wir für ihn bei Holstein Kiel", sagte Eberl laut Mitteilung. "Im Sommer wird er dann um diese Erfahrung reicher zu uns zurückkehren und seinen Weg bei uns weitergehen." Bénes war im Sommer 2016 vom slowakischen MSK Zilina zu Gladbach gewechselt.