Einsatz von Gladbachs Pléa unsicher: Raffael wieder zurück

Mönchengladbach (dpa/lnw) - Vor dem Top-Duell mit dem VfL Wolfsburg ist die Rückkehr von Borussias Mönchengladbachs Torjäger Alassane Pléa unsicher. Der französische Angreifer, der zuletzt von Trainer Dieter Hecking eine schöpferische Pause erhielt, leidet unter einer Magen-Darm-Grippe und könnte für die Partie gegen den Bundesliga-Sechsten am Samstag (15.30 Uhr/Sky) ausfallen. Von einer Krise seines Mittelstürmers, der zuletzt recht unauffällig spielte, will der Fußball-Lehrer nichts wissen. "Er ist hier zunächst mit vielen Toren durchgestartet. Viele gute Stürmer haben dann auch mal solche Phasen. Er wird seine Tore auf jeden Fall wieder machen", meinte Hecking.

Nach mehr als zweimonatiger Verletzungspause drängt dagegen Raffael auf eine Rückkehr in den Kader. Der Brasilianer hat seinen Schlüsselbeinbruch überwunden und steht wieder voll und schmerzfrei im Training. Für eine Startelfnominierung dürfte es aber noch nicht reichen. Somit bleibt Patrick Herrmann wohl in der Anfangsformation. Der genesene Jonas Hofmann, Florian Neuhaus und Tobias Strobl könnten zurückkehren. Hecking lobte sein Team nach der Punkteteilung in Frankfurt: "Das war eine tolle Reaktion nach der Heimniederlage gegen Berlin."