Trotz Sperre: Hütter in Mailand bei der Pressekonferenz

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Frankfurt/Main (dpa) - Sein Team von der Trainerbank aus betreuen darf er nicht, zu den Medien sprechen aber schon: Eintracht Frankfurts Trainer Adi Hütter wird an diesem Mittwoch (18.00 Uhr) wie gewohnt bei der Pressekonferenz auf dem Podium sitzen. Dies bestätigte ein Vereinssprecher der Deutschen Presse-Agentur. Nach einem Kick gegen eine Wasserflasche wurde der Österreicher in der Vorwoche beim Europa-League-Hinspiel gegen Inter Mailand (0:0) nicht nur auf die Tribüne verbannt, sondern auch für das Rückspiel an diesem Donnerstag (21.00 Uhr/RTL und DAZN) gesperrt. Frankfurt ist im Achtelfinale der letzte deutsche Vertreter in der Europa League.