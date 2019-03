Ohne Hütter und Rebic: Eintracht will Mailand ausschalten

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mailand (dpa) - Ohne den gesperrten Trainer Adi Hütter und den verletzten Stürmer Ante Rebic will Eintracht Frankfurt den nächsten Erfolg in der Europa League schaffen. Der deutsche Pokalsieger tritt heute (21.00 Uhr/RTL und DAZN) im Achtelfinal-Rückspiel beim italienischen Traditionsclub Inter Mailand an. Die Ausgangslage ist nach dem torlosen Hinspiel in Frankfurt nicht schlecht: Den Hessen reicht jeder Sieg und jedes Remis mit Toren im San Siro.

In dieser Europa-Saison ist Frankfurt noch ungeschlagen, auch bei Lazio Rom und Olympique Marseille gab es Auswärtssiege. Neben dem verletzten Rebic werden auch Kapitän David Abraham (verletzt) und Mittelfeldspieler Gelson Fernandes (Gelbsperre) fehlen. Ein großes Plus beim Gastspiel in der italienischen Metropole sollen die Fans werden: Die Eintracht erhielt ein Kontigent von 13 500 Karten, es werden aber noch mehr Frankfurter Anhänger in Mailand erwartet.