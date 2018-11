KSC nimmt wieder Kontakt zu den Aufstiegsplätzen auf

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Meppen (dpa) - Der Karlsruher SC hat in der 3. Liga auch auswärts wieder einen Erfolg gefeiert. Die Badener gewannen am Samstag beim SV Meppen mit 3:2 (3:0) und nahmen auf Rang drei wieder direkten Kontakt zu den Aufstiegsplätzen auf. Der KSC ging im Emsland in der 23. Minute durch Marvin Pourié in Führung, der von Anton Fink perfekt in Szene gesetzt wurde. Bereits acht Minuten später baute Marvin Wanitzek (31.) aus 17 Metern die Führung per Freistoß weiter aus. Sieben Minuten vor der Pause verwertete Marc Lorenz eine Hereingabe von Fink zur 3:0-Pausenführung.

Auch nach dem Seitenwechsel hatte Meppen der badischen Spielfreude zunächst wenig entgegenzusetzen. Manuel Stiefler (62.), Daniel Gordon (69.) und Pourié (70.) hätten das Ergebnis sogar noch erhöhen können, ließen ihre hochkarätigen Chancen jedoch ungenutzt.

In der Schlussphase hätte der KSC den sicher geglaubten Sieg aber beinahe noch einmal verschenkt. Erst verwandelte Nick Poschwitz (80.) einen von Marco Thiede verursachten Handelfmeter, 55 Sekunden später schoss Marius Kleinsorge (81.) aus spitzem Winkel sogar den Anschlusstreffer. Für den Ausgleich kam die anschließende Meppener Schlussoffensive jedoch zu spät.