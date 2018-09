Fans werfen Schaumstoffbälle: Meppen muss Geldstrafe zahlen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Frankfurt/Main (dpa/lni) - Fußball-Drittligist SV Meppen muss eine Geldstrafe in Höhe von 2000 Euro bezahlen. Fans der Emsländer hatten am 30. Juli zu Beginn der Partie bei den Sportfreunden Lotte kleine Schaumstoffbälle aufs das Spielfeld geworfen. Das Spiel musste daraufhin für eine Minute unterbrochen werden. Wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Montag mitteilte, stimmte Meppen dem Urteil zu. Es ist damit rechtskräftig.