Nächster Bayern-Gegner AEK Athen siegt bei Apollon Smyrnis

Athen (dpa/lby) - AEK Athen hat die Generalprobe für das Champions-League-Spiel gegen den deutschen Fußball-Rekordmeister FC Bayern München erfolgreich gestalten können. Bei Apollon Smyrnis setzte sich AEK am Samstag mit 2:0 (1:0) durch. Der 20-malige griechische Nationalspieler Petros Mantalos (37. Minute) und der Kroate Marko Livaja (85.) erzielten in der Super-League-Begegnung die Tore für die Gäste.

Wegen Fan-Krawallen in der griechischen Meisterschaft waren AEK am Freitag drei Punkte abgezogen worden. Der griechische Meister verlor auch seinen Einspruch gegen das Urteil der Vorinstanz. In der Halbzeitpause des 1:1 gegen Lokalrivale Olympiakos Piräus am 7. Oktober hatten Anhänger von AEK Polizisten mit Steinen und Molotow-Cocktails attackiert. Der Hauptstadt-Verein muss zwei Liga-Heimspiele ohne Zuschauer austragen und 73 250 Euro Strafe zahlen.

Die Münchner bestreiten ihr drittes Gruppenspiel in der Champions League an diesem Dienstag in Athen - dann aber mit Zuschauern. Beim griechischen Meister ist für die Bayern ein Sieg nach dem Heim-1:1 gegen Ajax Amsterdam Pflicht.