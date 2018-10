Kovac sieht von Rotation ab: Müller und Boateng auf der Bank

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Athen (dpa) - Trainer Niko Kovac verzichtet im Champions-League-Spiel des FC Bayern München bei AEK Athen auf eine Rotation. Der Coach schickt am Dienstagabend bis auf David Alaba die gleiche Startelf wie zuletzt beim 3:1-Sieg in der Bundesliga gegen den VfL Wolfsburg aufs Feld. Die Fußball-Nationalspieler Thomas Müller und Jérôme Boateng stehen damit erneut nicht in der Startelf. Für den zuletzt leicht angeschlagenen Alaba, der auf der Bank sitzt, spielt Rafinha.

In der Offensive bietet Kovac neben Torjäger Robert Lewandowski Routinier Arjen Robben und U21-Europameister Serge Gnabry auf. Auch Thiago, Javi Martinez und der Kolumbianer James Rodriguez stehen in der Startformation. Die Abwehr bilden neben Rafinha Mats Hummels, Niklas Süle und Joshua Kimmich. Der Franzose Franck Ribéry steht wegen einer Wirbelblockade nicht im Kader für die Partie.