1. FC Nürnberg zunächst ohne Misidjan im Trainingslager

Maria Alm (dpa) - Der 1. FC Nürnberg muss in seinem Trainingslager in Maria Alm vorerst auf Offensivspieler Virgil Misidjan verzichten. Der Offensivspieler fehle dem Verein wegen privater Termine in den Niederlanden, sagte ein Sprecher des Erstliga-Absteigers am Montag. Der 25-jährige Niederländer soll nach Klärung seiner Angelegenheiten im Laufe der Woche zur Mannschaft in Österreich stoßen. Der fränkische Fußball-Traditionsverein bereitet sich in der Region Hochkönig noch bis zum Sonntag auf die neue Saison vor.