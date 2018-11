Werder gibt sich vor Mainz-Spiel optimistisch

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bremen (dpa/lni) - Wieder ein Sonntagsspiel, wieder wartet ein angeschlagener Gegner: Baut Werder Bremen wie beim 2:6-Heimdebakel gegen Bayer Leverkusen auch beim FSV Mainz 05 eine verunsicherte Mannschaft wieder auf? "Nein", entgegnete Werder-Trainer Florian Kohfeldt am Freitag. "Ich bin sehr optimistisch. Wir verfügen weiterhin über Stärken, die nicht durch das letzte Spiel gelitten haben."

Das sieht auch Max Kruse so. "Wir haben unsere Schlüsse aus dem Leverkusen-Spiel gezogen", erklärte der Kapitän der vor dem Spieltag auf Tabellenplatz vier weilenden Hanseaten. "Wir müssen als Team besser verteidigen. Sechs Gegentore sind zu viel." Aber: "Ich verliere lieber einmal 2:6 als dreimal 1:2. Wir haben ein schlechtes Spiel gehabt, dies passiert jeder Mannschaft mal. Gegen Mainz wird es anders. Leverkusen ist Geschichte."

Von Verunsicherung war bereits beim 5:1-Pokalerfolg am Mittwoch beim Viertligisten Flensburg keine Spur. In Mainz am Sonntag (18.00 Uhr/Sky) kehren dazu zwei Hoffnungsträger zurück. Niklas Moisander, gegen Leverkusen schmerzlich vermisster Abwehrchef, und Mittelfeldstabilisator Philipp Bargfrede sind wieder einsatzbereit. "Die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass sie spielen können", sagte Kohfeldt. "Sie sind in einem guten Zustand."

Vor allem die Rückkehr von Moisander ist für die Stabilität enorm wichtig. "Seine Qualitäten können wir Eins-zu-Eins nicht ersetzen", berichtete der Bremer Coach über den finnischen Innenverteidiger. "Seine Bedeutung ist für die Gruppe so hoch." Zudem kündigte Kohfeldt an: "Wenn er fit ist, spielt er. Selbst wenn er zwei schwächere Spiele hat, wird er im dritten Spiel wieder dabei sein."

Neben Moisander hat auch Torjäger Kruse von Kohfeldt eine Einsatz-Garantie erhalten. Der 30-Jährige ist in der Werder-Offensive der einzige, der seinen Platz sicher hat. Ansonsten buhlen mit Oldie Claudio Pizarro, Florian Kainz, Yuya Osako, Milot Rashica, Martin Harnik und Youngster Johannes Eggestein einige Spieler um die weiteren Plätze. "Für mich ist das ein großer Luxus", sagte Kohfeldt über die Qual der Wahl. "Es könnte sein, dass der eine oder andere gar nicht im Kader stehen wird."

Kohfeldt grübelt derzeit, wer in Mainz auflaufen wird oder auf die Tribüne muss. Keine leichte Aufgabe für den 36-Jährigen. Denn der Österreicher Kainz erzielte gegen Flensburg das wichtige 2:1. Harnik traf nach seiner Einwechslung im Pokal doppelt. "Und über die Stärken von Claudio Pizarro brauchen wir uns auch nicht zu unterhalten", erklärte Kohfeldt. Rashica zeigte sich ebenfalls verbessert.

Dazu kommt der 20 Jahre alte Johannes Eggestein, der sich immer mehr in den Vordergrund spielt. Der U21-Nationalspieler stand im Pokal erstmals in der Startformation und überzeugte in der Sturmspitze neben Pizarro. "Er ist eine Option für Mainz", berichtete Kohfeldt.