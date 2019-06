Sané gibt keine Aufklärung zur Zukunft

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mainz (dpa) - Fußball-Nationalspieler Leroy Sané hat sich nach dem letzten Saisoneinsatz ohne eine Aufklärung über seine sportliche Zukunft in die Sommerpause verabschiedet. "Ich gehe jetzt erstmal in den Urlaub, alles Weitere wird man dann sehen", sagte der 23 Jahre alte Profi des englischen Meisters Manchester City nach dem 8:0 der DFB-Auswahl gegen Estland in der EM-Qualifikation am Dienstagabend in Mainz.

Auf die Nachfrage, ob der FC Bayern sich Hoffnung auf einen Wechsel nach München machen könne, antwortete der ehemalige Schalke-Spieler ausweichend: "Ich glaube, das war es für die Bayern-Fragen." Sané wird von den Bayern umworben. Er steht aber noch zwei Jahre bei Manchester City mit dem früheren Münchner Trainer Pep Guardiola unter Vertrag. Bei einem Wechsel dürfte mindestens ein hoher zweistelliger Millionenbetrag als Ablöse fällig werden.