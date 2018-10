Pokalsieg in Augsburg ist Ziel von Mainz 05

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mainz (dpa/lrs) - Mit einer auf einige Positionen veränderten Mannschaft geht Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 an diesem Dienstag (20.45 Uhr) ins DFB-Pokalspiel beim FC Augsburg. Gegenüber dem 1:2 gegen den FC Bayern München müssen die im Pokal rot-gesperrten Moussa Niakhaté und Danny Latza ersetzt werden. Alexander Hack soll in die Abwehrkette rücken und sein Saisondebüt geben. Latzas Platz könnte Alexandru Maxim einnehmen. "Wir haben aber auch noch andere Optionen. Wir brauchen frische Spieler", sagte Trainer Sandro Schwarz am Montag. Der 40-Jährige hat das Erreichen der dritten Runde als klares Ziel benannt.